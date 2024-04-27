Доктор Уиттингтон поделился советом, который поможет сохранить здоровье зубов и полости рта

Доктор Джо Уиттингтон в своём TikTok поделился со своими подписчиками необычным способом, помогающим сохранить здоровье зубов.
Его совет состоял в том, что каждый вечер необходимо мыть щетину зубной щётки водой с мылом.
Помимо этого, он порекомендовал 1 раз в неделю замачивать щётку в перекиси водорода или использовать для этого антибактериальный ополаскиватель для полости рта.
Доктор объяснил, что обеззараживание щётки может уменьшить число бактерий на ней, которые могут вызывать проблемы со здоровьем зубов.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.