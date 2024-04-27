Доктор Уиттингтон поделился советом, который поможет сохранить здоровье зубов и полости рта

Доктор Уиттингтон поделился советом по сохранению здоровья зубов

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Джо Уиттингтон в своём TikTok поделился со своими подписчиками необычным способом, помогающим сохранить здоровье зубов.

Фото: Андерсон Манчини is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Его совет состоял в том, что каждый вечер необходимо мыть щетину зубной щётки водой с мылом.

Помимо этого, он порекомендовал 1 раз в неделю замачивать щётку в перекиси водорода или использовать для этого антибактериальный ополаскиватель для полости рта.

Доктор объяснил, что обеззараживание щётки может уменьшить число бактерий на ней, которые могут вызывать проблемы со здоровьем зубов.