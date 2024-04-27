Правда ли, что собаки помогают выявить заболевания у своих владельцев: интересные факты

Ученые ответили, помогают ли собаки выявлять заболевания хозяев

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Во время одного из всплесков пандемии нового коронавируса учёные начали сообщать о том, что собаки способны обнаруживать заражённых SARS-CoV-2 людей. Интерес к этой теме вышел за рамки только пандемии, распространившись и на другие заболевания, такие как диабет.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Шведские ученые, в частности, считают, что собаки могут служить индикаторами, предупреждая о развитии болезней у их владельцев.

В рамках исследования ученые анализировали здоровье более 208 тысяч собаководов и свыше 123 тысяч кошатников, у которых был диагностирован диабет. Выяснилось, что наличие диабета у собаки увеличивало риск развития этого же заболевания у хозяина на 38%.

Также было замечено, что собаки могли заболеть диабетом после постановки диагноза их владельцам.

Исследователи предполагают, что причина может крыться в схожих гастрономических привычках владельцев и их питомцев.

Таким образом, поведение собак может отражать как образ жизни их владельцев, так и сигнализировать о начале ухудшения их здоровья.