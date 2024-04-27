Правда ли, что собаки помогают выявить заболевания у своих владельцев: интересные факты

Во время одного из всплесков пандемии нового коронавируса учёные начали сообщать о том, что собаки способны обнаруживать заражённых SARS-CoV-2 людей. Интерес к этой теме вышел за рамки только пандемии, распространившись и на другие заболевания, такие как диабет.
Шведские ученые, в частности, считают, что собаки могут служить индикаторами, предупреждая о развитии болезней у их владельцев.
В рамках исследования ученые анализировали здоровье более 208 тысяч собаководов и свыше 123 тысяч кошатников, у которых был диагностирован диабет. Выяснилось, что наличие диабета у собаки увеличивало риск развития этого же заболевания у хозяина на 38%.
Также было замечено, что собаки могли заболеть диабетом после постановки диагноза их владельцам.
Исследователи предполагают, что причина может крыться в схожих гастрономических привычках владельцев и их питомцев.
Таким образом, поведение собак может отражать как образ жизни их владельцев, так и сигнализировать о начале ухудшения их здоровья.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.