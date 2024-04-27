Садальский об обвинении Пугачёвой в связи с Тимуром Ивановым: "Эта новость шокировала меня"

Садальский высмеял обвинения в адрес Пугачёвой в коррупции

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский отреагировал на сообщения о том, что в деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова замешана Алла Пугачёва.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public domain

Садалский рассказал, что некие "народные мстители" считают, что в деле Тимура Иванова есть большая доля вины Аллы Пугачёвой.

"Эта новость шокировала меня", — признался заслуженный артист РСФСР.

Суть обвинений в адрес Пугачёвой актёр объяснил кратко.

"Арестованные военачальники — на песнях Пугачёвой воспитывались!" — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее Алла Пугачёва поблагодарила близкого друга за верность.