Крах банков США продолжается: первым в 2024 году стал Republic First Bank

В США впервые в 2024 году обанкротился коммерческий банк

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2024 года произошло банкротство Republic First Bank, что стало первым значительным крахом американского банка в этом году. Этот случай последовал за банкротством Citizens Bank, которое произошло в ноябре 2023 года.

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Republic First Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), которая приняла меры для защиты интересов вкладчиков, выкупив все депозиты и большую часть активов банка. В результате, вкладчики Republic First могли без проблем получить доступ к своим средствам через банкоматы, дебетовые карты или чеки, сообщает РБК.

Для обеспечения непрерывности обслуживания, отделения Republic First Bank были переоткрыты под брендом Fulton Bank, в котором вкладчики Republic First продолжили вести свои финансовые операции. Это обеспечило им сохранение страхового покрытия вкладов без необходимости смены банка.

Данные события являются частью более широкой проблемы в американском банковском секторе, которая началась весной 2023 года с закрытия Silicon Valley Bank, одного из топ-20 крупнейших коммерческих банков США. Крах Silicon Valley Bank вызвал последовательное закрытие других финансовых учреждений, таких как банк Silvergate, ориентированный на криптовалюты, и нью-йоркский Signature Bank.