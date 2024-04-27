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Тренер назвала ошибки при выполнении ягодичного моста

1:13
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала частые ошибки при выполнении ягодичного моста.

Тренер назвала ошибки при выполнении ягодичного моста
Фото: Елена Галабаева

По ее словам, самая частая ошибка — упор на шею. В этом упражнении упор идет на центр лопаток, шею же необходимо расслабить. В противном случае можно получить травму.

"Кроме того, не следует забывать про пресс, он должен быть напряжен. Также важно следить за балансом, не переваливаться на одну сторону", — цитирует тренера портал "СЭ".

Соболь объяснила, что важно выбрать правильное положения для выполнения упражнения: упор на сведенные лопатки, колени под углом 90 градусов, ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуты вдоль тела. На выдохе таз поднимается вверх, тело должно образовать ровную линию от колен до плеч.

Еще частой ошибкой является скорость выполнения моста.

"Важно зафиксировать таз в верхней точке на 2-3 секунды, а затем медленно опустить его. Так вы лучшее задействуете ягодицы", — отметила Соболь.

Она добавила, что бросать таз вниз нельзя, есть риски травмировать поясницу.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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