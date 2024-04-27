Найден дешёвый метод добычи золота: российские учёные обнаружили неожиданное применение сибирским бактериям

Учёные разработали дешёвый метод добычи золота при помощи сибирских бактерий

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета имени М. В. Аммосова совместно с Сибирским отделением Российской академии наук разработали инновационный метод извлечения золота и сурьмы из сложных многокомпонентных руд.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователи обратили внимание на использование не традиционных агрессивных химических реагентов, а местных сибирских бактерий, что делает процесс более экологичным и экономически выгодным.

В рамках новой технологии после добычи руды ученые проводят ее первичную обработку для получения коллективного концентрата, который включает в себя минералы с золотом и остатки сурьмы. Дальнейшая переработка этого концентрата осуществляется с помощью специально отобранных бактерий. Эти микроорганизмы, приспособленные к жизни в хвостохранилищах (местах хранения отходов после обогащения полезных ископаемых), позволяют извлекать ценные металлы более селективно и безопасно, сообщает "Газета.Ru".

На данный момент ученые активно работают над выбором и культивированием наиболее подходящих бактериальных штаммов, которые могли бы выживать и эффективно функционировать в смешанных условиях воды и измельченных руд. Этот метод не только повышает эффективность извлечения золота, но и является важным шагом в направлении устойчивого развития добывающей промышленности.