Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы госуправления. По мнению Грефа, если решить эту проблему, остальные недостатки решатся сами собой.
"Главная на сегодня проблема нашей страны — отсутствие эффективной системы государственного управления. Если мы сможем решить эту проблему, то остальные проблемы сами найдут решение", — рассказал глава Сбербанка на конкурсе "Лидеры России".
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Германа Грефа, в котором он рассказывал о потерях Сбербанка из-за сбоев в системе искусственного интеллекта. По словам Германа Грефа, в Сбербанке "учились" на подобных ошибках. После очередных потерь IT-специалисты проделывали кропотливую работу над ошибками, чтобы откалибровать искусственный интеллект и исключить повтор сбоев.
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