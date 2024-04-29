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Департамент юстиции США закрыл расследование по делу о выбросах Mercedes-Benz

Скандал вокруг дизельных выбросов Mercedes-Benz: все обвинения сняты

0:55
Авто

Департамент юстиции США завершил расследование скандала с дизельными выбросами Mercedes-Benz, и теперь производитель автомобилей не сталкивается с обвинениями.

Скандал вокруг дизельных выбросов Mercedes-Benz: все обвинения сняты
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компания активно сотрудничала с ведомством, что подтвердила член правления по вопросам интеграции, управления и устойчивости Рената Юнго Бренггер. Она отметила, что решение Департамента юстиции является важным шагом к правовой определенности в связи с различными судебными разбирательствами по дизельным двигателям.

В 2016 году Департамент юстиции потребовал от Mercedes-Benz провести внутреннее расследование возможных манипуляций с данными о выбросах дизельных автомобилей. Автопроизводителя обвиняли в обмане потребителей, заявляя, что их технология BlueTEC представляет собой "самые чистые и передовые дизели в мире".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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