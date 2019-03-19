Губернатор Челябинской области подал в отставку.

Глава Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России прошение о своей отставке.
"Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", — отметил Дубровский в обращении к жителям области.
Во главе региона Борис Дубровинский находился с начала 2014 года, до этого руководил крупными промышленными предприятиями Урала — "Магнитогорским метизно-металлургическим заводом", "Магнитогорским металлургическим комбинатом", "Уралвагонзаводом".
В ноябре прошлого года, рассказывая о субъектах РФ, в которых в ближайшие месяцы возможно произойдет смена власти, "Правда.Ру" сообщала об ухудшении позиций Челябинской области в рейтинге устойчивости регионов.
Как отмечают местные СМИ, в последнее время Дубровский активно готовился к избирательной кампании, намереваясь рассчитывая выиграть выборы и провести в губернаторском кресле еще один срок.
Источник фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Читайте также
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги уходящего года
Сто дней, за которые Борис Дубровский изменил Челябинский край
Челябинский и. о. губернатора Борис Дубровский: "Власть должна работать на людей"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.