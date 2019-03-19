Губернатор Челябинской области подал в отставку

Глава Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России прошение о своей отставке.

"Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края", — отметил Дубровский в обращении к жителям области.

Во главе региона Борис Дубровинский находился с начала 2014 года, до этого руководил крупными промышленными предприятиями Урала — "Магнитогорским метизно-металлургическим заводом", "Магнитогорским металлургическим комбинатом", "Уралвагонзаводом".

В ноябре прошлого года, рассказывая о субъектах РФ, в которых в ближайшие месяцы возможно произойдет смена власти, "Правда.Ру" сообщала об ухудшении позиций Челябинской области в рейтинге устойчивости регионов.

Как отмечают местные СМИ, в последнее время Дубровский активно готовился к избирательной кампании, намереваясь рассчитывая выиграть выборы и провести в губернаторском кресле еще один срок.

Источник фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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