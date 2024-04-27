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Страховка от РЖД: специфика

Несколько слов о страховке поездок на железной дороге

1:19
Страхование

Каждый пассажир, приобретающий билет на железнодорожный транспорт, получает автоматическую страховку от ОАО «РЖД».

Несколько слов о страховке поездок на железной дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Ammendorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эта страховка покрывает следующие риски: повреждение или утрата имущества (до 23 000 рублей); инвалидность или временная потеря трудоспособности (до 2 млн рублей), летальный исход (до 2,025 млн рублей). За отдельную плату пассажир вправе приобрести дополнительный полис страхования и выбрать расширенный перечень рисков. 1 В него включаются: потеря багажа, отмена поездки, досрочное прекращение поездки, утрата билетов и прочее.

Действие страховки начинается с момента объявления посадки в поезд, но не ранее 30 минут до его отправления по установленному маршруту, и заканчивается, когда пассажир покинул железнодорожный вокзал/станцию, но не позже 1 часа с момента прибытия поезда в конечный пункт назначения.

Чтобы отказаться от услуг страхования, пассажир вправе за полчаса до отправления поезда предоставить распечатанный полис на кассе. Деньги за страховку при покупке билета РЖД будут возвращены на банковскую карту

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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