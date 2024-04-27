Британские учёные рассказали, какой тип питания существенно влияет на развитие интеллекта

Учёные в Британии пришли к выводу, что питание влияет на умственные способности человека. Об этом пишет argumenti.ru со ссылкой на журнал Nature.
Согласно исследованию учёных, в котором участвовали 182 британца, лучшие результаты показала группа, где питание было сбалансированным. При этом было сгенерировано четыре типа питания, включая в том числе вегетарианский, с низким содержанием крахмала и с высоким содержанием белка и низким количеством клетчатки.
У людей из группы со сбалансированным питанием улучшились когнитивные способности и состояние психики.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.