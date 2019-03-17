"Лидеры России": Игрушка для администраторов?

Очередные итоги "Лидеров России" подведены, теперь можно и высказаться, не обращая внимания не весь пиар и антипиар вокруг этого события.
Первое и очевидное. Сама идея конкурса сверхповерхностна.
Судите сами: участники сами заявляют о себе как о лидерах без, как понимаю, подтверждения со стороны коллективов, которыми они руководят. Тесты, игры, "зарницы", конференции, в ходе которых наставники отбирают тех, кто пройдет в финал.
И всё.
Для страны-то какая польза в финансировании этой игрушки?
Но и не это главное. Если говорить о подготовке управленческих кадров, то и методология проведения конкурса также поверхностна, как и идея.
Стране остро необходимы управленцы-профессионалы в первую очередь по специализациям государственного управления. Т.е., в первую очередь - среднего звена, на уровне заместителей, руководителей подразделений при действующих руководителях. В руководители выдвигается потом кто-то из них. В случае же "Лидеров России" крыша возводится еще до окончания рытья котлована.
Ну а потом смотрите: можно ли говорить о том, что это общенациональный, как он позиционируется, конкурс, если из всех 300 финалистов в нём только один представитель силовых структур? Ребята из прокуратуры, полиции, МЧС, военные - среди них что, лидеров нет? Исключение значительной части молодых управленцев (которые, кстати, в отличие от финалистов, уже сейчас решают задачи, часто касающиеся жизни и смерти людей) - серьезное, если не фатальное, условие для насмешливого отношения к распиаренному конкурсу.
Или у нас в этих самых структурах нет лидеров? Если нет, то в руководстве страны и регионов как они появляются (я уж скромно промолчу о том, выходцем из какой профессиональной среды является действительный лидер России).
Как только услышал о конкурсе, подумал, что он просто сплагиачен с известных конкурсов "Комсомолки" середины - конца восьмидесятых "Если бы директором был я" (так они, кажется, назывались). Но там и выхлоп был принципиально иным: десятки тысяч людей пытались решать определенные задачи, предлагая свои решения на суд многомилионной публики. И мы помним продолжение: действительные выборы директоров, за которыми наблюдала вся страна.
Здесь же всё кулуарненько, закрыто.
Если и проводить конкурс под таким названием, то изначально он должен был бы проводиться по отраслевому принципу. С тем, чтобы финалисты могли получить должности заместителей руководителей крупных компаний по направлениям.
Далее - год практики. Выдержали, получили хорошие характеристики, можете похвалиться достижениями, которых нет у других? Вперед, в общероссийский финал.
Долго? Да! Но если подходить к вопросу с государственным мышлением, то только так и возможно в нынешних условиях: с октября по март настоящих лидеров России не вырастишь.
С этими выводами, думаю, согласен и президент России: иначе в опубликованном в январе списке его кадрового резерва мы б обнаружили значительное пополнение финалистами прошлогоднего конкурса "Лидеров России". Но я не встретил ни одного. Может, ошибся, конечно...
Фото с сайта лидерыроссии.рф
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