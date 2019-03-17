"Лидеры России": Игрушка для администраторов?

Очередные итоги "Лидеров России" подведены, теперь можно и высказаться, не обращая внимания не весь пиар и антипиар вокруг этого события.

Первое и очевидное. Сама идея конкурса сверхповерхностна.

Судите сами: участники сами заявляют о себе как о лидерах без, как понимаю, подтверждения со стороны коллективов, которыми они руководят. Тесты, игры, "зарницы", конференции, в ходе которых наставники отбирают тех, кто пройдет в финал.

И всё.

Для страны-то какая польза в финансировании этой игрушки?

Но и не это главное. Если говорить о подготовке управленческих кадров, то и методология проведения конкурса также поверхностна, как и идея.

Стране остро необходимы управленцы-профессионалы в первую очередь по специализациям государственного управления. Т.е., в первую очередь - среднего звена, на уровне заместителей, руководителей подразделений при действующих руководителях. В руководители выдвигается потом кто-то из них. В случае же "Лидеров России" крыша возводится еще до окончания рытья котлована.

Ну а потом смотрите: можно ли говорить о том, что это общенациональный, как он позиционируется, конкурс, если из всех 300 финалистов в нём только один представитель силовых структур? Ребята из прокуратуры, полиции, МЧС, военные - среди них что, лидеров нет? Исключение значительной части молодых управленцев (которые, кстати, в отличие от финалистов, уже сейчас решают задачи, часто касающиеся жизни и смерти людей) - серьезное, если не фатальное, условие для насмешливого отношения к распиаренному конкурсу.

Или у нас в этих самых структурах нет лидеров? Если нет, то в руководстве страны и регионов как они появляются (я уж скромно промолчу о том, выходцем из какой профессиональной среды является действительный лидер России).

Как только услышал о конкурсе, подумал, что он просто сплагиачен с известных конкурсов "Комсомолки" середины - конца восьмидесятых "Если бы директором был я" (так они, кажется, назывались). Но там и выхлоп был принципиально иным: десятки тысяч людей пытались решать определенные задачи, предлагая свои решения на суд многомилионной публики. И мы помним продолжение: действительные выборы директоров, за которыми наблюдала вся страна.

Здесь же всё кулуарненько, закрыто.

Если и проводить конкурс под таким названием, то изначально он должен был бы проводиться по отраслевому принципу. С тем, чтобы финалисты могли получить должности заместителей руководителей крупных компаний по направлениям.

Далее - год практики. Выдержали, получили хорошие характеристики, можете похвалиться достижениями, которых нет у других? Вперед, в общероссийский финал.

Долго? Да! Но если подходить к вопросу с государственным мышлением, то только так и возможно в нынешних условиях: с октября по март настоящих лидеров России не вырастишь.

С этими выводами, думаю, согласен и президент России: иначе в опубликованном в январе списке его кадрового резерва мы б обнаружили значительное пополнение финалистами прошлогоднего конкурса "Лидеров России". Но я не встретил ни одного. Может, ошибся, конечно...

Фото с сайта лидерыроссии.рф