Губернатор Оренбургской области подал в отставку.

Глава Оренбургской области Юрий Берг направил президенту России заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба губернатора 21 марта.
Комментируя свое решение, Юрий Берг не стал раскрывать его причин, а лишь перечислил свои достижения за время пребывания в должности в сфере энергетики, образования и здравоохранения и поблагодарил избирателей за оказанную поддержку.
"Я думаю, многое получилось", — передает слова экс-губернатор официальный сайт областного правительства.
Оренбуржьем Юрий Берг руководил с 2010 года. В 2014 году он уже подавал в отставку, чтобы принять участие в губернаторских выборах, на которых победил с внушительным результатом более 80%. Нового губернатора жители области изберут в единый день голосования 8 сентября.
Юрий Берг стал третьим губернатором, который уходит с должности за текущую неделю. Как сообщала "Правда.Ру", о снятии с себя полномочий заявили также глава Мурманской области Марина Ковтун и челябинский губернатор Борис Дубровский.
Источник фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
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