Какие страны чаще всего получали российские рабочие визы в прошлом году

За прошедший год количество выданных Министерством иностранных дел России бумажных виз значительно увеличилось, причём большинство из них было оформлено для бизнесменов и туристов. Это подтвердил эксперт по туризму Николай Мельник в интервью для Banki. loans.
Он также добавил, что жители стран, с которыми Россия договорилась об отмене виз, могут свободно посещать различные российские регионы на определённый период.
"К примеру, гражданам Объединённых Арабских Эмиратов для туристических поездок в Россию виза не требуется. Однако для других целей, таких как учёба или бизнес, виза всё же необходима", — уточнил Мельник.
Больше всего рабочих виз было оформлено гражданами стран Ближнего Востока, включая:
Согласно статистике Консульского департамента МИД России, интерес к России среди иностранцев в 2023 году значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году было выдано более 800 тысяч виз, что на 64% больше, чем в 2022 году, когда было выдано около 515 тысяч виз.
В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.