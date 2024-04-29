Какие страны чаще всего получали российские рабочие визы в прошлом году

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Турэксперт рассказал, кто больше всего оформлял рабочие визы в Россию

1:20
Туризм

За прошедший год количество выданных Министерством иностранных дел России бумажных виз значительно увеличилось, причём большинство из них было оформлено для бизнесменов и туристов. Это подтвердил эксперт по туризму Николай Мельник в интервью для Banki. loans.

Турэксперт рассказал, кто больше всего оформлял рабочие визы в Россию
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Он также добавил, что жители стран, с которыми Россия договорилась об отмене виз, могут свободно посещать различные российские регионы на определённый период.

"К примеру, гражданам Объединённых Арабских Эмиратов для туристических поездок в Россию виза не требуется. Однако для других целей, таких как учёба или бизнес, виза всё же необходима", — уточнил Мельник.

Больше всего рабочих виз было оформлено гражданами стран Ближнего Востока, включая:

  • Туркменистан
  • Арабские Эмираты
  • Катар, Индию
  • Китай
  • Шри-Ланку
  • Корею

Согласно статистике Консульского департамента МИД России, интерес к России среди иностранцев в 2023 году значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году было выдано более 800 тысяч виз, что на 64% больше, чем в 2022 году, когда было выдано около 515 тысяч виз.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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