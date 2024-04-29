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От Олимпийских медалей к борьбе с весом: признание Евгении Медведевой

Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом и поддержке Камилы Валиевой

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгения Медведева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, открыто говорит о своих проблемах с весом, начавшихся еще в 15 лет из-за замечания тренера.

Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом и поддержке Камилы Валиевой
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева is licensed under public domain

После Олимпиады, где Медведева завоевала две серебряные медали в возрасте 16 лет, она испытала стресс, который привел к набору веса. Евгения также комментировала ситуацию вокруг своей коллеги Камилы Валиевой, чей допинг-скандал, по мнению Медведевой, частично обусловлен политическими мотивами других стран.

Медведева подчеркивает, что такие ситуации обычно вызывают гнев и попытки найти виноватых среди спортсменов, в то время как Валиева была в шоке и не могла понять происходящее вокруг нее.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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