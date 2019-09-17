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Павел Мамаев наконец встретился с женой

Спорт » Командные виды » Футбол print

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева опубликовала в Instagram фотографию с мужем. Супружеская пара встретилась спустя почти год. Во вторник утром футболист "Краснодара" был освобожден из колонии по УДО.

Мамаев 8 октября 2018 года принял участие в двух драках в центре Москвы. После этого он был взят под арест, а в мае суд признал его виновным по статьям "Хулиганство" и "Побои".

Во время суда Алана поддерживала мужа. Она присутствовала практически на всех заседаниях по этому делу.

Фото: instagram.com

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Темы футбол павел мамаев алана мамаева
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