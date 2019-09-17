Павел Мамаев наконец встретился с женой

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева опубликовала в Instagram фотографию с мужем. Супружеская пара встретилась спустя почти год. Во вторник утром футболист "Краснодара" был освобожден из колонии по УДО.
Мамаев 8 октября 2018 года принял участие в двух драках в центре Москвы. После этого он был взят под арест, а в мае суд признал его виновным по статьям "Хулиганство" и "Побои".
Во время суда Алана поддерживала мужа. Она присутствовала практически на всех заседаниях по этому делу.
Фото: instagram.com
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