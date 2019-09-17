Футбольный клуб "Краснодар" может оставить полузащитника Павла Мамаева в команде. По сведениям "Чемпионата", позицию по футболисту в клубе сменили из-за череды травм, которые преследуют "быков" весь сезон.
Сегодня Мамаев был освобожден из колонии по УДО. Игрок находился вне футбола с 8 октября 2018 года, когда вместе с Александром и Кириллом Кокориными, а также Александром Протасовицким приняли участие в двух драках в центре Москвы. С тех пор футболист был в СИЗО или колонии.
В ноябре прошлого года владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заявил, что Мамаев не сможет больше выступать в составе команды. Клуб подал заявление в РФС на расторжение договора. Заседание по этому вопросу должно состояться в конце сентября.
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