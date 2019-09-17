Форвард "Вашингтона" Трэвис Бойд прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова. Российский форвард получил отстранение на три матча НХЛ за употребление кокаина.
Следы наркотика были выявлены в допинг-пробе россиянина, которую он сдал во время чемпионата мира-2019. Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова на четыре года.
"Не хочу повторения прошлого сезона, хочу играть в каждом матче. Я люблю Кузю - он один из самых приятных парней в команде. Но для меня эта дисквалификация - абсолютный шанс. В этих трех матчах покажу все, на что способен", - цитирует Бойда The Washington Post.
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