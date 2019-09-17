Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Оргкомитет Олимпиады-2022 представила талисман турнира. На играх в Пекине им стала панда в костюме изо льда по имени Бин Двэнь Двэнь.
"В костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта панда готова поделиться настоящим духом Олимпиады со всем миром", — говорится в сообщении оргкомитета.
Отметим, талисманом Олимпиады-2020 в Токио стали роботы, которых назвали Мирайтова и Сомейти.
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