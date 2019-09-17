Телингатер: Кокорин и Мамаев вернутся в футбол, возраст еще позволяет

﻿Обозреватель "Чемпионата" Григорий Телингатер в комментарии для "Правды.Ру" заявил, что футбольное сообщество легко примет Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые во вторник утром были освобождены по УДО. Футболисты провели вне футбола почти год, с 8 октября 2018 года, когда приняли участие в двух драках в центре Москвы.

"Сейчас, в первую очередь, это не вопрос отношения футбольного сообщества. Вообще, их возвращение в футбол — это не вопрос отношения футбольного сообщества, а вопрос их физической формы. Понятно, что ребята в плане футбола многое упустили. Человек, который не играет профессионально, не тренируется профессионально столько времени, конечно, многое теряет.

В плане футбольного сообщества уже несколько российских команд открыто заявили, что они хотели бы видеть этих футболистов у себя. В том числе Кадыров сказал, что ждет парней в "Ахмате", команде из Грозного. Есть информация нашего издания, что рассматривается вариант, при котором Кокорин может поиграть в ближайшее время в футбольном клубе Сочи. Несколько других тренеров команд РПЛ говорили, что это те футболисты, достаточно сильные, которые усилили бы их команду и пригодились бы", - считает журналист.

Ранее сообщалось, что "Зенит" подписал новый контракт с Кокориным до конца сезона. Будущее Мамаева пока не определено. Его контракт с "Краснодаром" еще действует, но "быки" подали заявление в РФС на расторжение соглашения. По мнению Телингатера, футболисты все же смогут вернуться в футбол.

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"Так или иначе парни будут дальше играть в футбол, пробовать. Осталось только понять, насколько это им удастся, насколько они растеряли свои способности и насколько быстро они смогут их наверстать. Я думаю, что смогут. Понятно, что не с первой игры они будут феерить. Особенно это касается Мамаева, который, пока не случилась вся эта история, был в очень хорошей форме. Кокорин чуть хуже, может быть, где-то был, чуть менее стабилен. А Мамаев даже рабоной забивал, то есть делал какие-то очень хорошие вещи. Хотя по потенциалу, все тренеры говорят, что Кокорин сильнее.

Сколько-то времени понадобится, и ребята вернутся. История знает подобные случаи. Стрельцов семь лет провел в тюрьме, а потом вышел и снова стал чемпионом в "Торпедо". Тут все-таки не семь лет, поменьше. Так что я думаю, что ребята вернутся. Возраст еще им позволяет", - заявил обозреватель "Чемпионата".

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