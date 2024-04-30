Это самые быстрые породы собак: невероятная скорость и прыть

Кинологи назвали самые быстрые породы собак

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Средняя скорость бега у собак составляет около 10-15 км/ч, однако существуют породы, которые могут двигаться значительно быстрее.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Английская борзая (грейхаунд)

Выведена специально для коротких спуртов во время охоты на добычу. Эти собаки обладают аристократической внешностью и высоким умом. Их высокий и стройный рост способствует быстрому достижению и опережению таких животных, как зайцы.

Афганская борзая

Изначально была породой для охоты на леопардов, волков и антилоп. Они могут достигать роста до 74 см и веса до 30 кг. Их длинная, шелковистая шерсть является отличительной чертой породы. Афганцы способны развивать скорость до 60 км/ч.

Салюки

Известные с времен Древнего Египта, использовались для охоты на зайцев, лис и газелей. Благодаря своей силе и стройности, салюки могут развивать скорость до 65 км/ч и способны преодолевать большие расстояния при погоне за добычей.

Венгерская выжла

Одна из самых быстрых охотничьих пород собак, происходит из Венгрии. Её крепкое тело и гладкая шерсть медного или коричневого цвета помогают развивать скорость до 64 км/ч.

Джек-рассел-терьер

Порода из Великобритании, известна своей охотничьей смекалкой, выносливостью и темпераментом. Эта порода может достигать скорости от 55 до 61 км/ч, что делает её одной из самых быстрых в мире.