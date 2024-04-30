Смузи на миндальном молоке с черникой, клубникой и семенами чиа: питательный коктейль

Как приготовить смузи с черникой и семенами чиа

В этом смузи семена чиа сочетаются с ягодами — вкусный коктейль, который насыщает.

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Ингредиенты

1 столовая ложка семян чиа,

2 столовые ложки воды,

1/4 стакана миндального молока,

1/2 стакана растительного йогурта,

1/2 стакана замороженной черники,

ягоды клубники.

Приготовление

Смешайте семена чиа и воду в небольшой миске. Оставьте на 10 минут, пока семена чиа не начнут размягчаться и превращаться в гель. Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите до однородной массы. Подавайте.