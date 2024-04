Смузи на миндальном молоке с черникой, клубникой и семенами чиа: питательный коктейль

В этом смузи семена чиа сочетаются с ягодами — вкусный коктейль, который насыщает.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic