Смузи на миндальном молоке с черникой, клубникой и семенами чиа: питательный коктейль
Как приготовить смузи с черникой и семенами чиа
В этом смузи семена чиа сочетаются с ягодами — вкусный коктейль, который насыщает.
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 столовая ложка семян чиа,
- 2 столовые ложки воды,
- 1/4 стакана миндального молока,
- 1/2 стакана растительного йогурта,
- 1/2 стакана замороженной черники,
- ягоды клубники.
Приготовление
- Смешайте семена чиа и воду в небольшой миске. Оставьте на 10 минут, пока семена чиа не начнут размягчаться и превращаться в гель.
- Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите до однородной массы.
- Подавайте.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru