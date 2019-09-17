"Зенит" раскрыл детали нового контракта Кокорина

Питерский "Зенит" выступил с заявлением после освобождения Александра Кокорина из колонии. В сообщении говорится, что футболист полностью отбыл наказание, и клуб готов дать ему шанс вернуться в профессиональный футбол.

Кокорин находился вне клуба с 8 октября 2018 года, когда принял участие в двух драках в центре Москвы. С того времени футболист находился под арестом.

"Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него - покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму", - говорится в заявлении клуба.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медеведев сообщил, что новый контракт с Кокориным рассчитан до конца сезона. Соглашение было подписано в понедельник.

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