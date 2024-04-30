Разнообразие нестандартных страховок в России: от защиты от клещей до страхования деревьев

Уникальные страховые услуги в России, в которые сложно поверить

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование обычно связывают с защитой личного имущества, здоровья, жизни и транспортных средств. Тем не менее, на рынке представлены и достаточно необычные виды страховых услуг, предложенные частными компаниями, способные удивить своим разнообразием.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj

В России также предлагаются уникальные страховые услуги, количество которых, однако, невелико по сравнению с международными предложениями.

Страховка от укуса клеща. Множество людей боятся клещей, и такая боязнь имеет под собой основания. Полис покрывает затраты на удаление клеща и проведение анализов. Страхование свадьбы. Этот полис защищает от событий, которые могут испортить день свадьбы, включая плохую погоду или отсутствие фотографа и других ключевых участников мероприятия. Страхование от невозможности выезда за границу. Полис предусматривает защиту от обстоятельств, которые могут помешать зарубежной поездке, в том числе из-за заболевания. Страхование от увольнения. Этот вид страхования ценен для тех, кто несет финансовые обязательства, такие как кредиты, или обеспечивает семью и может потерять источник дохода. Страхование памятников. Иногда в новостях упоминаются случаи вандализма, связанные с повреждением могил. В связи с этим некоторые заинтересованы в страховании мест захоронения. Страхование дерева. Житель одного из коттеджных поселков под Москвой застраховал столетний дуб на сумму 200 тысяч рублей, считая его ценной реликвией. Страхование вагонов метро от падения деревьев, самолетов и других предметов. Хотя на первый взгляд такая мера может показаться оправданной, стоит учесть, что вероятность таких инцидентов в метрополитене крайне мала.