По новому закону коллекторы не смогут требовать долги по ЖКХ

Коллекторам запретили взыскивать долги по неуплае

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Жилищный кодекс были внесены поправки относительно того, кто может и кто не имеет права взыскивать долги по оплате ЖКУ.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Отныне управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и другие субъекты не имеют права уступать право (требование) третьим лицам, включая кредитные организации. Заключенный договор об уступке права (требования) считается ничтожным.

Положения статьи не распространяются на уступку права (требования) вновь выбранным или определенным управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам и другим субъектам. Субъекты обязаны уведомить собственника помещения и нанимателя о уступке права (требования) по возврату задолженности в письменной форме в течение десяти рабочих дней.

Указанные собственник и наниматель имеют право не исполнять обязательство по погашению задолженности до предоставления уведомления об уступке права (требования).