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Американские учёные выяснили, что свинец и уран, содержащийся в вейпах накапливаются в организме и наносят ему вред

Частое употребление вейпа подростками наносит вред развитию мозга и органов

2:43
Здоровье

Исследование американских учёных обнаружило, что частое употребление вейпа подростками может увеличить риск воздействия свинца и урана, что, в свою очередь, может нанести вред развитию мозга и органов.

Частое употребление вейпа подростками наносит вред развитию мозга и органов
Фото: flickr.com by Обзор TBEC is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В аэрозолях и жидкостях для электронных сигарет содержится ряд металлов. Их воздействие особенно губительно сказывается на организме в период развития, сообщают исследователи, ссылаясь на исследования, которые показывают, что в результате воздействия наблюдаются когнитивные нарушения, нарушения поведения, респираторные осложнения, рак и сердечно-сосудистые заболевания у детей.

В своём исследовании учёные пытались выяснить, может ли уровень потенциально токсичных металлов быть связан с частотой парения и зависит ли он от ароматизатора.

В исследовании приняли участие 200 подростков от 13 до 17 лет, скреди которых 63% девушки. Образцы их мочи были исследованы на наличие кадмия, свинца и урана. Учёные разделили их на группы по частоте парения: нерегулярное (1-5 дней в месяц), прерывистое (6-19 дней) и частое (более 20 дней).

Ароматизаторы были разбиты на 4 взаимоисключающие категории: ментол или мята; фрукты; сладкие, например, шоколад или десерты; и другие, например, табак, гвоздика, специи, алкогольные или безалкогольные напитки.

Анализ образцов показал, что уровень свинца был на 40% выше среди часто курящих и на 30% выше среди периодически курящих, чем среди тех, кто делал это от случая к случаю. Уровень урана также был в 2 раза выше у тех, кто часто парит, чем у тех, кто делает это редко.

Сравнение по ароматизаторам показало, что уровень урана на 90% выше у тех, кто предпочитает сладкие вкусы, чем у тех, кто выбирает ментол или мяту. Статистически значимых различий в уровне кадмия между частотой употребления вейпа или типами ароматов не было обнаружено.

Исследователи также предупреждают, что уровни токсичных металлов в вейпах будут различаться в зависимости от марки и типа используемого испарителя.

Учёные пришли к выводу, что результаты требуют дальнейших исследований, а также регулирования вейпинга и создания целенаправленных мер для разъяснения среди подростков потенциального вреда от употребления электронных сигарет и вейпов. Исследование опубликовано в журнале Tobacco Control.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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