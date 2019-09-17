Кирилл Логинов, отчим футболиста Александра Кокорина совершил наезд на одного из журналистов, встречавших спортсменов из колонии. Во вторник утром братья Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Логинов и Светлана Кокорина встречали спортсменов на черном "Гелендвагене". Отчим Кокорина наехал на ногу одному из представителю СМИ. Сотрудник ДПС пригласил Логинова в служебную машину, но задерживать не стал.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть МВД. Полиция начала проверку по этому инциденту.
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