В Госдуме предложили признать рэп-баттл видом спорта

Депутат Госдумы Василий Валов предложил признать рэп-баттл видом спорта. Представитель ЛДПР направил министру спорта Павлу Колобкову письмо, в котором отметил популярность этой субкультуры и сравнил творчество рэп-исполнителей с поэзией Серебряного века.
В России существуют несколько площадок для рэп-баттлов. Одна из самых известных - Versus. В августе 2017 года состоялся поединок между рэперами Oxxymiron и Слава КПСС. Запись набрала на YouTube более 43 млн просмотров.
"Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом. Прошу Вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе", - говорится в письме, копия которого находится в распоряжении РИА Новости.
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