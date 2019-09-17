Нурмагомедов и глава UFC перевели по 100 тыс. долларов в фонд Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов перевел 100 тыс. долларов в благотворительный фонд Дастина Порье. Американский боец позже рассказал, что такой же платеж сделает глава UFC Дана Уайт. Деньги будут потрачены на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.

"Только что поговорили по телефону с Дэной Уайтом — он повторил пожертвование Хабиба в Good Fight Foundation! Я так благодарен вам за любовь и поддержку! Спасибо всем!" — написал Порье в Twitter.

Нурмагомедов 7 сентября победил Порье на турнире UFC. Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Читайте также:

Сын Киркорова записался в академию ЦСКА

Кокорин перед выходом на свободу подписал контракт с "Зенитом"

Хоккеист Мусатов отвергает обвинения в мошенничестве на 45 млн рублей