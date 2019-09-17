Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов перевел 100 тыс. долларов в благотворительный фонд Дастина Порье. Американский боец позже рассказал, что такой же платеж сделает глава UFC Дана Уайт. Деньги будут потрачены на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.
"Только что поговорили по телефону с Дэной Уайтом — он повторил пожертвование Хабиба в Good Fight Foundation! Я так благодарен вам за любовь и поддержку! Спасибо всем!" — написал Порье в Twitter.
Нурмагомедов 7 сентября победил Порье на турнире UFC. Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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