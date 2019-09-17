Сын Киркорова записался в академию ЦСКА

Мартин Киркоров, сын известного исполнителя Филиппа Киркорова, начал заниматься в академии московского ЦСКА. Ранее 7-летний футболист тренировался в школе "Барселоны". В каталонском клубе Мартин появился в марте, сообщает "Чемпионат".

Киркоров стал отцом в 2011 году, когда на свет появилась его дочь Алла-Виктория. В 2012 году суррогатная мать родила для певца Мартина.

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