Кокорин перед выходом на свободу подписал контракт с "Зенитом"

Как уже сообщала "Правда.Ру", футболист Александр Кокорин вместе со своим братом Кириллом и Павлом Мамаевым вышел на свободу из колонии по УДО. Спортсменов встретили родители Кокориных. Все вместе уехали из колонии на черном "Гелендвагене".

Адвокат Юрий Падалко сообщил, что вчера Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом". Предыдущее соглашение между сторонами истекло зимой. Теперь питерцы могут обратиться в РПЛ, чтобы зарегистрировать футболиста в виде исключения.

В то же время, на полную свободу Кокорину рассчитывать не приходится. Футболист должен периодически отмечаться в отделении полиции. Также органы МВД должны получать уведомления о передвижениях освобожденного по УДО.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча.

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