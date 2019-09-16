Хоккеист Мусатов отвергает обвинения в мошенничестве на 45 млн рублей

Хоккеист Игорь Мусатов отказался признавать себя виновным в мошенничестве на 45 млн рублей. Сегодня в Кузьминском суде Москвы состоялось заседание по делу спортсмена, сообщает "РИА Новости".

Обвинение вменяет хоккеисту статью "Мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительном сговору". Спортсмен находится под подпиской о невыезде. Также задержаны другие обвиняемые.

По данным следствия, Мусатов предложил своему знакомому приобрести 103 биткоина за 45 млн рублей. Сделка состоялась в конце 2018 года, покупатель передал деньги подельнику хоккеиста, но товар не получил. Мусатов по телефону обещал уладить ситуацию, но затем перестал брать трубку.

По версии хоккеиста, его оговорили, а следствие отнеслось к нему предвзято. Защита Мусатова утверждает, что спортсмен "только познакомил между собой людей" и не участвовал в сделке.

Мусатов за карьеру сменил 10 команд РСЛ и КХЛ. В лиге он отыграл 320 матчей, в которых набрал 77 (38+39) очков. Является серебряным призером молодежного ЧМ-2007. Хоккеист известен пьяными дебошами в увеселительных заведениях Москвы.

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