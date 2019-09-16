Без шуток. Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории США

Шведский футболист Златан Ибрагимович назвал себя лучшим в истории MLS, северо-американской лиги. В этом сезоне форвард забил 26 голов в 25 матчах турнира и занимает второе место по этому показателю. Лидирует мексиканец Карлос Вела, который опережает Златана на два гола.
"Без шуток. Думаю, я лучший игрок в истории MLS", - приводит ESPN слова шведа.
Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. Ранее он играл в составе "Мальме" (Швеция), "Аякса" (Голландия), "Ювентуса", "Интера", "Милана" (Италия), "Барселоны" (Испания), "ПСЖ" (Франция) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).
За карьеру форвард провел 782 матча, в которых забил 469 мячей. В составе сборной Швеции его показатели - 116 матчей и 62 гола.
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