Правительство уточнило список категорий граждан со льготами по оплате ЖКУ

Кто сможет платить за ЖКУ без комиссии?

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство утвердило категории граждан, которые смогут платить за ЖКУ без комиссии.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Правительство РФ утвердило перечень категорий граждан, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.

Льготы будут действовать с 1 июля 2024 года. Новшество касается не только оплаты услуг ЖКХ, но и пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии.

В перечень включены многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ и ветеранов боевых действий, в том числе и СВО.

Подписанное распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил о необходимости принятия таких изменений в ходе "Прямой линии" с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года.