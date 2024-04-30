Басков отказывается от молодых: стало известно, какой возраст идеален для его избранницы

Николай Басков предпочитает гостевой брак и ценит интеллект в партнерах

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Николай Басков выразил свое предпочтение в модели отношений, отдавая предпочтение гостевому браку.

Фото: инстаграм аккаунт Николая Баскова

В интервью на федеральном телевидении он задался вопросом о дележе имущества после развода, видя в гостевом браке решение этой проблемы. Также Басков подчеркнул, что ему близки зрелые личности с высоким уровнем интеллекта, указывая на предпочтительный возраст потенциальных партнеров начиная с 28 лет и старше.

47-летний певец подтвердил свою открытость к отношениям и желание продолжать познавать себя и мир.