Выбираем насадку-лейку: рассказываем, на что обратить внимание

Как выбрать насадку-лейку

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Насадка-лейка — это важный инструмент для садоводства и огородничества, обеспечивающий удобный полив растений и расширяющий возможности для этого.

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Эта насадка увеличивает длину садового шланга, делая полив более удобным. Она позволяет осуществлять дождевой полив, который особенно полезен для молодых и нежных рассадных растений, а также поливать растения под корень без необходимости наклоняться.

При выборе насадки для шланга следует обратить внимание на несколько важных факторов:

Материал: насадки обычно изготавливаются из стали, алюминия или пластика. Стальные насадки более прочные и долговечные, а алюминиевые легче по весу. Пластиковые насадки более доступны по цене, но менее долговечны.

Удобная ручка: желательно, чтобы ручка была прорезинена для удобства хвата.

Длина насадки: выбирайте длину в зависимости от ваших потребностей. Если вам не нужно достигать высоких деревьев или кустарников, то короткая насадка будет достаточна.

Режимы распыления: насадки могут иметь разные режимы полива до 9 видов, что позволяет выбирать оптимальный для каждого растения.

Изгиб: большинство насадок имеют изгиб под углом 45 градусов, чтобы вода сразу направлялась вниз, но есть и варианты с другими углами изгиба.

Удобство переключения режимов: практично, если переключение режимов происходит легко и быстро одним движением, не требуя прерывания работы.