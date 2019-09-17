Джумхур вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Боснийский теннисист Дамир Джумхур в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл серба Яна Типсаревича. Встреча завершилась в третьем сете при счете 7:5, 3:6, 3:1. Соперник боснийца отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
В следующем раунде Джумхур сыграет с шестым сеяным Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Турнир в Санкт-Петербурге проводится с 16 по 22 сентября. Соревнования проходят в рамках тура АТР 250 (победитель получит 250 рейтинговых очков). Призовой фонд турнира - 1 млн 84 тыс. долларов. Победитель в одиночном разряде получит около 200 тыс. долларов.
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