Два российских хоккеиста попали в топ-20 драфта НХЛ-2020

Инсайдер НХЛ Боб Маккензи опубликовал свою версию драфта НХЛ-2020. В первую двадцатку рейтинга вошли два россиянина — 17-летний вратарь СКА-1946 Ярослав Аскаров и 17-летний форвард "Салавата Юлавева" Родион Амиров.
Драфт НХЛ пройдет с 26 по 27 июня 2020 года. В этом году на драфте были выбраны 28 российских игроков.
Топ драфта НХЛ-2020
1. н. Алексис Лафренье ("Римуски", QMJHL)
2. н. Куинтон Байфилд ("Садбери", OHL)
3. н. Лукас Рэймонд ("Фрелунда", Швеция)
4. н. Коул Перфетти ("Сагино", OHL)
5. н. Александер Хольц ("Юргорден", Швеция)
6. в. Ярослав Аскаров (СКА-1946, Россия)
…13. н. Родион Амиров ("Салават Юлаев", Россия)
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