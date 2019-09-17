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Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 1,5 года

Спорт print

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев. Россиянка нарушила антидопинговое законодательство. Спортсменка три раза за год не прошла процедуру допинг-контроля и не предоставила сведения о своем местонахождении.

Дисквалификация Васильевой отсчитывает с сегодняшнего дня, сообщает "РИА Новости". 

Сама спортсменка заявила, что просто не смогла правильно заполнить систему АДАМС. Это электронный антидопинговый реестр, в который атлеты обязаны заносить все свои передвижения даже во внесоревновательный период.

Россиянка в объяснительной записке Международному союзу биатлонистов (IBU) сообщила, что запуталась в часовых поясах, когда находилась на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Кроме того, она заявила, что перепутала время, когда спешила на лекцию в институт. Доводы Васильевой не приняла независимая антидопинговая комиссия (ITA). Эта организация рассмотрела дело россиянки и дала свои рекомендации для IBU. 

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Темы биатлон маргарита васильева
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