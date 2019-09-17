Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 1,5 года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев. Россиянка нарушила антидопинговое законодательство. Спортсменка три раза за год не прошла процедуру допинг-контроля и не предоставила сведения о своем местонахождении.
Дисквалификация Васильевой отсчитывает с сегодняшнего дня, сообщает "РИА Новости".
Сама спортсменка заявила, что просто не смогла правильно заполнить систему АДАМС. Это электронный антидопинговый реестр, в который атлеты обязаны заносить все свои передвижения даже во внесоревновательный период.
Россиянка в объяснительной записке Международному союзу биатлонистов (IBU) сообщила, что запуталась в часовых поясах, когда находилась на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Кроме того, она заявила, что перепутала время, когда спешила на лекцию в институт. Доводы Васильевой не приняла независимая антидопинговая комиссия (ITA). Эта организация рассмотрела дело россиянки и дала свои рекомендации для IBU.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.