Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 1,5 года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев. Россиянка нарушила антидопинговое законодательство. Спортсменка три раза за год не прошла процедуру допинг-контроля и не предоставила сведения о своем местонахождении.

Дисквалификация Васильевой отсчитывает с сегодняшнего дня, сообщает "РИА Новости".

Сама спортсменка заявила, что просто не смогла правильно заполнить систему АДАМС. Это электронный антидопинговый реестр, в который атлеты обязаны заносить все свои передвижения даже во внесоревновательный период.

Россиянка в объяснительной записке Международному союзу биатлонистов (IBU) сообщила, что запуталась в часовых поясах, когда находилась на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Кроме того, она заявила, что перепутала время, когда спешила на лекцию в институт. Доводы Васильевой не приняла независимая антидопинговая комиссия (ITA). Эта организация рассмотрела дело россиянки и дала свои рекомендации для IBU.