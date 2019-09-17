Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался об освобождении футболистов Александр Кокорин и Павел Мамаев. Во вторник утром спортсмены были выпущены из колонии по УДО. По мнению Кадырова, футболисты принесут пользу футбольному сообществу.

"Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кокорин еще до освобождения подписал новый контракт с "Зенитом". Соглашение рассчитано до конца сезона.

У Мамаева есть действующий контракт с "Краснодаром". СМИ сообщили, что в клубе могут оставить футболиста.

Читайте также:

"Краснодар" и Галицкий могут оставить Мамаева в команде

Талисманом Олимпиады-2022 стала панда

Джумхур вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге