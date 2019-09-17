"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА

Питерский "Зенит" проиграл на выезде "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе французской команды забили Райан Шерки, Яя Сумаре, Тиуан Тома и Эль-Хадж Коли.
В составе питерской команды отличились Максим Бачинский и Кирилл Косарев. Участие в игре принимали футболисты не старше 19 лет.
Участниками группового этапа Юношейской лиги УЕФА становятся те же команды, что и в Лиге чемпионов. Матчи юношеских команд проходят перед встречей основных составов. "Зенит" и "Лион" выйдут на поле сегодня, игра начнется в 19.55 мск.
Читайте также:
Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 1,5 года
Зарплата Кокорина в "Зените" упала в два раза
Хоккеист "Вашингтона" назвал дисквалификацию Кузнецова своим шансом
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.