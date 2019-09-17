"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА

Питерский "Зенит" проиграл на выезде "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе французской команды забили Райан Шерки, Яя Сумаре, Тиуан Тома и Эль-Хадж Коли.

В составе питерской команды отличились Максим Бачинский и Кирилл Косарев. Участие в игре принимали футболисты не старше 19 лет.

Участниками группового этапа Юношейской лиги УЕФА становятся те же команды, что и в Лиге чемпионов. Матчи юношеских команд проходят перед встречей основных составов. "Зенит" и "Лион" выйдут на поле сегодня, игра начнется в 19.55 мск.

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