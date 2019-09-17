Зарплата Кокорина в "Зените" упала в два раза

Новое соглашение "Зенита" с Александром Кокориным рассчитано до конца сезона. По сведениям "СЭ", зарплата футболиста упала до 2,5 млн евро за сезон.

Таким образом, Кокорин получит 1,9 млн евро. Предыдущий контракт футболиста с питерским клубом был рассчитан на 4 млн евро.

"Зенит" уже подал заявление на регистрацию футболиста на чемпионат России. Во вторник утром Кокорин был освобожден из колонии по УДО.

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