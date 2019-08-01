Фигуристка Загитова примерила костюм героини аниме

Фигуристка Алина Загитова встретилась с японской спортсменкой Рикой Кихирой. Олимпийская чемпионка нарядилась в костюм героини аниме Кеко Хаякавы из "Сегодня и начну".

"Загитова слишком милая", - подписала фото с Загитовой Кихира.

Сейчас Загитова возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая конкуренток на 1000 очков. В прошедшем сезоне россиянка стала чемпионкой мира, а за год до этого выиграла чемпионат Европы и стала олимпийской чемпионкой.

Фото: instagram.com

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