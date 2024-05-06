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Классический итальянский соус марсала с добавлением белых грибов: прекрасно сочетается со стейком

Как приготовить соус марсала

1:13
Еда

Этот классический итальянский соус марсала прост в приготовлении. Он прекрасно сочетается со стейком, курицей, свининой, картофелем или полентой.

Как приготовить соус марсала
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 250 г белых грибов, нарезанных ломтиками
  • 1 лук-шалот, нарезанный
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 чайная ложка измельчённого сушёного розмарина
  • 3 столовые ложки муки
  • 3/4 стакана вина марсала
  • 1 стакан говяжьего бульона
  • 2 столовые ложки портвейна (по желанию)
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в кастрюле на средне-слабом огне.
  2. Добавьте грибы, лук-шалот, чеснок и розмарин и готовьте, периодически помешивая, 4–5 минут.
  3. Посыпьте грибную смесь мукой и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту.
  4. Влейте марсалу и готовьте около 2 минут.
  5. Увеличьте огонь до среднего, добавьте говяжий бульон и портвейн и готовьте, пока соус не станет густым, 10–12 минут. Приправьте солью и перцем.
Рецепт от Гордона Рамзи - Цыпленок с цикорием и соусом марсала
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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