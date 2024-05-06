Классический итальянский соус марсала с добавлением белых грибов: прекрасно сочетается со стейком
Как приготовить соус марсала
1:13
Этот классический итальянский соус марсала прост в приготовлении. Он прекрасно сочетается со стейком, курицей, свининой, картофелем или полентой.
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 столовые ложки несолёного сливочного масла
- 250 г белых грибов, нарезанных ломтиками
- 1 лук-шалот, нарезанный
- 2 зубчика чеснока, измельчённых
- 1 чайная ложка измельчённого сушёного розмарина
- 3 столовые ложки муки
- 3/4 стакана вина марсала
- 1 стакан говяжьего бульона
- 2 столовые ложки портвейна (по желанию)
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
- Растопите сливочное масло в кастрюле на средне-слабом огне.
- Добавьте грибы, лук-шалот, чеснок и розмарин и готовьте, периодически помешивая, 4–5 минут.
- Посыпьте грибную смесь мукой и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту.
- Влейте марсалу и готовьте около 2 минут.
- Увеличьте огонь до среднего, добавьте говяжий бульон и портвейн и готовьте, пока соус не станет густым, 10–12 минут. Приправьте солью и перцем.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Рецепт от Гордона Рамзи - Цыпленок с цикорием и соусом марсала