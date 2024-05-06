Классический итальянский соус марсала с добавлением белых грибов: прекрасно сочетается со стейком

Как приготовить соус марсала

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот классический итальянский соус марсала прост в приготовлении. Он прекрасно сочетается со стейком, курицей, свининой, картофелем или полентой.

Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 столовые ложки несолёного сливочного масла

250 г белых грибов, нарезанных ломтиками

1 лук-шалот, нарезанный

2 зубчика чеснока, измельчённых

1 чайная ложка измельчённого сушёного розмарина

3 столовые ложки муки

3/4 стакана вина марсала

1 стакан говяжьего бульона

2 столовые ложки портвейна (по желанию)

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Растопите сливочное масло в кастрюле на средне-слабом огне. Добавьте грибы, лук-шалот, чеснок и розмарин и готовьте, периодически помешивая, 4–5 минут. Посыпьте грибную смесь мукой и готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту. Влейте марсалу и готовьте около 2 минут. Увеличьте огонь до среднего, добавьте говяжий бульон и портвейн и готовьте, пока соус не станет густым, 10–12 минут. Приправьте солью и перцем.