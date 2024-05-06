Скончался бывший музыкант группы "Крематорий", скрипач Вячеслав Бухаров

Умер бывший участник группы "Крематорий"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно о смерти бывшего участника группы "Крематорий", скрипача Вячеслава Бухарова.

Фото: photos8.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вячеслав Бухаров умер в возрасте 62 года в Воронеже от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что на 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко.

Музыканты "Крематория" отметили, что Вячеслав "ушёл в светлый праздник Пасхи, и, согласно народному поверью, непременно попадёт в Рай".

"Рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным", — гласит сообщения коллег музыканта в официальном ВК-аккаунте группы "Крематорий".

Как сообщает argumenti.ru, соратники музыканта вспоминают о Бухарове как о талантливом скрипаче и актёре, который работал в музыкальном коллективе 17 лет. Он оставил яркий след в лучших музыкальных альбомах группы.

Музыканты отмечают, что Вячеслав Бухаров скончался в Светлое Христово Воскресение, поэтому, согласно народному поверью, попадёт в рай.

В Воронеже состоится концерт в память о виртуозном скрипаче.