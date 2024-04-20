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Ушёл из жизни 48-летний актёр Юрий Омельченко

На 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко

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Шоу-бизнес

Стало известно о смерти звезды фильма "Не бойся, я с тобой" Юрия Омельченко.

На 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко
Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

О смерти звезды театра и кино сообщило руководство Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра.

На момент смерти актёру былло 48 лет. Причины смерти уточняется. 

Российскому зрителю артист известен по ролям в таких картинах как "Дронго", "Беспокойство", "Колдун", "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.

Ранее сообщалось, что у певицы Ани Лорак умер отец, известный украинский журналист Мирослав Куек.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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