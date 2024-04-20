Ушёл из жизни 48-летний актёр Юрий Омельченко

Стало известно о смерти звезды фильма "Не бойся, я с тобой" Юрия Омельченко.
О смерти звезды театра и кино сообщило руководство Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра.
На момент смерти актёру былло 48 лет. Причины смерти уточняется.
Российскому зрителю артист известен по ролям в таких картинах как "Дронго", "Беспокойство", "Колдун", "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.
Ранее сообщалось, что у певицы Ани Лорак умер отец, известный украинский журналист Мирослав Куек.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.