Ценность этих клочков земли огромна: вот какие растения посадите в приствольные круги деревьев - очень удачные варианты

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Что посадить в приствольные круги деревьев

1:24
Садоводство » Советы

Многие садоводы любят использовать каждый уголок на участке с пользой. Даже приземистые участки вокруг стволов деревьев не оставляют без внимания. Рассказываем, что туда можно посадить.

Что посадить в приствольные круги деревьев
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Первоцветы

Они оживляют унылый весенний пейзаж. Можно посадить синие мускари, белые ветреницы и бордовые примулы. В участках вокруг стволов деревьев лучше всего сажать невысокие цветы. Например, не подойдут для этого пионы, розы или даже ирисы.

Зелень

Подойдут укроп, петрушка, кинза. Но как только они зацветут, сразу убирайте растения, если не хотите самосевов. Поэтому для этих участков подходят только маленькие растения, чтобы они не конкурировали за питательные вещества в почве.

Клубника

Можно сажать в участки вокруг стволов деревьев молодые рассады клубники новых сортов, выращенные зимой из семян. Это своего рода "детский сад" для рассады. Они ещё слишком слабые, чтобы расти на большой грядке, поэтому им выделяют маленький участок. К тому же, так легче следить за ними.

Клубника растёт на этих участках вокруг стволов деревьев один год, а потом лучшие сорта пересаживаются на постоянные грядки. А те, что не очень удачные, отправляются в компост.

Что посадить в приствольные круги деревьев. Красота и польза одновременно.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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