"Спартак" и "Динамо" стали самыми убыточными футбольными клубами России. В 2018 году красно-белые получили 878 млн рублей убытка после 317 млн рублей прибыли в 2017 году. Чистый убыток "Динамо" в 2018 году составил 1,1 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".
В прошлом сезоне "Спартак" заняла пятое место в РПЛ. Динамовцы финишировали 12-ми.
"Динамо" и "Спартак" сыграют между собой в матче 4-го тура чемпионата России. Игра состоится 3 августа и начнется в 19.00 мск.
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