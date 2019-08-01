В "Барселоне" назревает конфликт из-за перехода Гризманна

Уругваец Луис Суарес вернулся к тренировкам с "Барселоной". Футболист пропустил начало подготовки к сезону из-за участия в Кубке Америки. В первый же день Суарес стал объектом скандала.
По сведениям Marca, уругваец ни разу не заговорил с новичком Антуаном Гризманном. Французский футболист так же проигнорировал своего партнера и ни разу не подошел к нему.
Ранее сообщалось, что Суарес по телефону поздравил Гризманна с переходом в "Барсу". Вместе с тем, аргентинец Лионель Месси никак не отреагировал на трансфер футболиста.
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