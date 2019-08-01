15-летний геймер потратит выигрыш в Fortnite на дом, авто и ботинки

15-летний Джейден Эшман рассказал, на что потратит выигрыш в Fortnite World Cup. Парень вместе со своим другом Дэйвом Йонгом занял второе место на турнире и заработал 1 млн 125 тыс. долларов.

Эшман заявил, что хочет купить дом, но пока не знает, где именно. Также он хотел бы взять автомобиль для своей мамы, а себе ботинки Gucci.

"Да, изначально моя мама была против увлечения Fortnite, но я смог доказать, что не просто так тратил время в этой игре. Не планирую останавливаться на достигнутом, меня ждет карьера профессионального игрока", - приводит слова Эшмана DailyEsports.

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